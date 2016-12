Canon enregistre un excellent premier trimestre 2010

Canon prévoyait un retour de sa croissance en 2010. Ses prévisions tablaient sur un bénéfice d'exploitation de 330 milliards de yens à la clôture de l’exercice en cours, maisi au vu des performances engrangées pour le premier trimestre 2010 (400% d’augmentation du bénéfice trimestriel), le leader des ventes d’appareils photos et d’imprimantes a revu à la hausse ses prévisions et mise désormais sur un bénéfice annuel d'exploitation de 360 milliards de yens.



« Le volume des ventes d'imprimantes laser, qui avaient été molles l'an dernier en raison d'un ajustement de stocks, ont plus que doublé » tandis que les ventes d'appareils photos à visée Reflex haut de gamme ont bénéficié d'une « saine croissance » constate Canon dans son communiqué.



Plus optimiste encore que Canon lui-même, les observateurs prévoient que le bénéfice d'exploitation ira encore au-delà des nouvelles prévisions pour s’établir à 371,2 milliards de dollars. Ce qui s’est traduit immédiatement en bourse par une hausse de 3,5% de l'action Canon.