Bénéfices en chute de 57% chez Canon

C’est avec un bénéfice de 131,65 milliards de yens (989 millions d'euros) en fin d'exercice, soit une baisse de 57%, que Canon vient de terminer l’année 2009. Le chiffre d’affaire a bien évidement lui aussi suivi la même tendance avec une perte de 21,6% sur un an pour s’établir à 3 209,2 milliards de yens (24 milliards d'euros).



Le géant japonais de l'électronique et des techniques de l'image s’attendait à ce coup dur lié d’une part à la récession internationale et d’autre part à la force du yen. Canon tablait même sur des résultats plus mauvais avec un bénéfice net de 110 milliards de yens et un chiffre d'affaires de 3 200 milliards de yens.



En fait Canon a vu ses marqueurs repartir à la hausse dès le troisième trimestre en particulier grâce à la bonne tenue de ses ventes d'appareils photo numériques reflex. Le fabricant japonais table même sur une forte hausse de ses indicateurs économiques pour l’année 2010. Ses prévisions sont de 200 milliards de yens pour son bénéfice net soit une hausse de 52% et de 3 450 milliards de yens pour son chiffre d'affaires soit une hausse de 7,5%.