Canon EOS 500D

Source :

Malgré ces temps difficiles, les constructeurs continuent de faire évoluer leur gamme, et c'est le cas de Canon avec son nouvel EOS 500D - il faut noter que le 450D reste au catalogue, car le prix du petit dernier le rend moins abordable, comptez 999€ en kit simple avec 18-55 IS.



Principales caractéristiques:

* Capteur CMOS 15,1 millions de pixels

* Enregistrement de vidéos Full HD (1080p)

* Sensibilité jusqu'à 12.800 ISO pour les conditions de faible éclairage

* 3,4 im./sec. sur une rafale maximale de 170 images JPEG

* Écran LCD 3 pouces (7,6 cm) de type Clear View avec mode visée par l'écran

* Système AF à 9 points

* Processeur DIGIC 4

* Système EOS de nettoyage intégré

* Compatibilité avec les objectifs EF/EF-S et les flashes Speedlite EX



Si Olympus a déclaré vouloir cesser la guerre du mégapixel à 12, visiblement ce n'est pas le cas de Canon. Prévoir de gros disques durs et de grosses cartes SDHC pour gérer du 15 Mp en Raw 14 bits

L'écran 3" VGA semble très confortable, et les menus et fonctions semblent plus cohérents avec accès rapide aux réglages. Un mode Av "en clair" fait son apparition, on ne règle plus l'ouverture mais le "flou d'arrière-plan" ni la compensation EV mais le "clair-foncé" sur une échelle (ce qui fera plaisir aux allergiques au jargon technique )

Et bien sûr l'option vidéo HD, mais toujours sans le suivi autofocus comme sur un "vrai" camescope (seul le panasonic GH1 propose cette fonction).

Pour le reste, c'est un 450D (très) légèrement relooké ... même boitier, même viseur, même AF ...



Beaucoup le compareront au Nikon D90 - qui semble un peu être sa cible, mais ce dernier offre un viseur pentaprisme, un AF plus large et plus moderne, et une mesure de lumière plus aboutie.

Gnomish