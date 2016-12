Expo : « Chemins parallèles » du photographe iranien Reza

Source : RATP

C'est l'histoire d'une promesse tenue du photographe iranien Reza à son fils, de partir tous les deux autour du monde.



La première étape de ce voyage initiatique les a entraînés sur la mythique Route de la soie, de Pékin à Paris. En chemin, Reza a fixé sur pellicule la Mongolie, la Russie, le Caucase. Et surtout leurs habitants, aux regards troublants. 16 000 kilomètres d'aventures et de découvertes. De ce voyage ressort « Chemins parallèles », un nom générique qui se décline avec une expo à Luxembourg, des films et un livre (Chemins parallèles paru aux Éditions Hoëbeke).









La RATP et National Geographic Channel présentent donc cette grande exposition photo de Reza dans la gare de Luxembourg sur le RER B. Sur les six panneaux (répartis sur les deux quais) soit près de 500 m² de fresque, on découvre le travail hors pair du reporter mondialement connu.



Cette gare est dédiée à l'Écologie urbaine et au développement durable, plusieurs fois par an divers projets culturels liés à la préservation de l'environnement et de la biodiversité, ou encore une action, un regard sur l'autre sont exposés et présentés aux voyageurs.



A ne pas rater non plus 5 documentaires de 26 minutes qui seront diffusés par National Geographic Channel du 24 au 28 mai à 20 h 10.