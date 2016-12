Expo : L’impossible photographie au musée Carnavalet montre l’univers carcéral

Source : Musée Carnavalet

L’univers carcéral et la photographie se rencontrent rarement. Le musée Carnavalet nous propose une exposition de 340 photographies prises de 1851 à nos jours dans les prisons parisiennes. Réalisée à partir d’un fond de 3800 images clichés « détenus » par des collectionneurs privés, des musées, des bibliothèques, des archives, des agences de presse… cette exposition dévoile au public la multiplicité et la diversité des images réalisées dans l’univers carcéral de la capitale.





En plus des images éclairée par des textes littéraires et des films d’archives, trois reportages photographiques signés Jacqueline Salmon, Michel Séméniako et Mathieu Pernot éffectués entre 2008 et 2009 à la prison de La Santé sont présentés en exclusivité dans l’exposition.



Deux commandes littéraires : une pièce sonore d’Olivia Rosenthal et un texte de Jane Sautière ainsi qu’une installation audiovisuelle réalisée par Anne Toussaint et Kamel Regaya (atelier audiovisuel de la prison de la Santé), offrent en parallèle un regard unique sur le passé et le présent de ces lieux de détention, l’exposition est accompagnée d’un catalogue de référence.



Le visiteur est ainsi amené à s’interroger sur le regard que portent la société et les photographes sur les lieux de rétention et prisons de la capitale, aux noms parfois oubliés ou méconnus : La Force, la Grande et Petite Roquette, Saint-Lazare, Sainte-Pélagie, Mazas, L’Abbaye, le Cherche-Midi, l’Hôtel des Haricots, etc. Il pourra mesurer l’écart entre ce que l’on sait ou ce que l’on imagine et ce que la photographie restitue de l’univers carcéral.





L’exposition « L'impossible Photographie » est visible jusqu'au 4 juillet 2010 au musée Carnavalet, 23 rue de sévigné 75003

Fermeture le lundi et les jours fériés

Plein tarif : 7 €

Tarif réduit : 5 €

Demi-tarif : 3,50€

Gratuit jusqu’à 13 ans inclus et pour les Amis du musée