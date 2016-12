Expo : La nature vue par les plus grands photographes

Source : Ville de Rouen

Jusqu'au 27 septembre, le Muséum d'histoire naturelle de Rouen accueille la prestigieuse exposition internationale « Wildlife photographer of the year 2008 - La nature vue par les plus grands photographes ».







Dans la salle des trésors, la galerie des mammifères et les salles de paléontologie se déploie une sélection de 76 clichés, résultat du concours mondial que portent le Muséum d'histoire naturelle de Londres et le BBC Wildlife magazine. Les photographies exposées sont été récompensées par un jury qui a désigné les meilleures oeuvres parmi les clichés des 32 350 participants, professionnels et amateurs, de 82 pays.



Cette collection saisissante s'organise en multiples catégories : la nature en noir et blanc, hymne aux plantes, le monde sous-marin, portraits d'animaux, visions créatives de la nature, espaces sauvages, faune des villes et des jardins, etc.

« Wildlife photographer of the year 2009 »

Muséum de Rouen, rue Beauvoisine

Du mardi au dimanche, de 14 h à 17 h 30

3 € (TR 2 €), gratuit - 18 ans et étudiants

02 35 71 41 50 et museum@rouen.fr