Expo : la photographie surréaliste au Centre Pompidou

Source : Centre Georges Pompidou

Jusqu’au 11 janvier 2010 le Centre Georges Pompidou accueille une exposition qui regroupe près de 400 oeuvres de la photographie surréaliste. Les visiteurs pourront ainsi apprécier une large sélection des plus belles épreuves de Man Ray, Hans Bellmer, Claude Cahun, Raoul Ubac, Jacques-André Boiffard et Maurice Tabard.

L’exposition propose aussi au public des collages d'artistes renommés tels Paul Eluard, André Breton, Antonin Artaud ou Georges Hugnet et les jeux photographiques de Léo Malet ou Victor Brauner.



Cet évènement baptisé « La Subversion des images » veut questionner les utilisations de la photographie et de l'image animée par les surréalistes et présenter au public une culture photographique du surréalisme.



Chacune des neuf salles de l'exposition propose, autour de concepts-clés, de croiser les travaux des artistes avec les différentes applications qui en ont été faites. Les notions essentielles du mouvement surréaliste ont, en effet, trouvé dans la photographie leur expression la plus directe.