Expo : On the Edges of Paradise par Laurence Bonvin

Source : Centre photographique d'Ile-de-France

Partout sur terre des ghettos d’un nouveau genre fleurissent. Des quartiers entiers se referment sur eux-mêmes pour se protéger du monde extérieur. Laurence Bonvin les a photographiés et les expose au Centre photographique d'Ile-de-France dans une série baptisée « On the Edges of Paradise » qui illustre la globalisation du phénomène des « gated communities ».



Pour pénétrer dans ces coins de paradis farouchement gardés la photographe s’est fait passer pour une acheteuse. Une fois dans ces places fortes qui imitent le jardin d'Eden sans jamais y parvenir, Laurence Bonvin s’est livré à une enquête photographique.



Aseptisées, uniformisées et artificielles ces zones protégées composent des ensembles rigoureux qui n’ont rien à envier aux décors de cinéma dans lesquels de temps en temps d'infimes événements incongrus troublent le calme artificiel.



L’exposition illustre à merveille la disparition de l’humain dans ces espaces ordonnés ou la vie quotidienne est « suspendue dans une fiction » calquée sur des modèles préfabriqués importés d’un autre monde.



Cette première exposition de Laurence Bonvin en France balaye dans un style documentaire les paysages urbains et les modes de vie au cœur et en périphéries des grandes métropoles de Berlin à Jérusalem et de Johannesburg à Istanbul.



A découvrir du 20 janvier au 7 mars 2010 au Centre photographique d'Ile-de-France

107 avenue de la République

77340 Pontault-Comabult

Tél : 01 70 05 49 80