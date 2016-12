Expo Photo : Temples du savoir d'Ahmet Ertug à la BnF

Source : PIXELvalley

Le photographe turc Ahmet Ertug a sillonné l'Europe à la découverte des plus belles bibliothèques du monde occidental. Les architectures les plus élégantes ont été érigées du XVIe au XIXe siècle pour recueillir et transmettre la mémoire du monde. Plus de trente photographies proposent un voyage dans l'univers de ces lieux singuliers.

Pour Bruno Racine, président de la BnF, « les très grands formats, le talent de coloriste et la technique particulière dont use Ahmet Ertug rendent justice à la splendeur de ces palais des savoirs ».

Diplômé en 1974 de la prestigieuse Architectural Association School de Londres, Ahmet Ertug se convertit à la photographie alors qu'il est encore étudiant, en documentant la vie urbaine anglaise. Il travaille ensuite comme architecte en Angleterre, en Iran et en Turquie. Entre 1974 et 1976, il se consacre à un vaste travail d'enquête photographique en Iran. En 1980, lauréat du très prestigieux Japan Foundation Fellowship, il parcourt le Japon, accumulant un matériel photographique considérable sur les jardins zen, les fêtes rituelles et les temples anciens. A son retour à Istanbul, il décide de se consacrer entièrement à l'art de la photographie.

Les photographies des bibliothèques d'Europe, dernier opus d'Ahmet Ertug , possèdent les qualités et la force d'un maître de l'espace et de la lumière. A travers la sensibilité de celui qui fréquente les espaces du sacré, elles invitent le spectateur à la méditation.

Ahmet Ertug nous fait découvrir, de la Prusse à l'extrémité de l'Espagne, de l'Angleterre jusqu'aux profondeurs de l'empire austro-hongrois, les stupéfiantes architectures que les peuples ont imaginées, au cours des quatre derniers siècles, pour accueillir la lecture. L'exposition explore la manière dont les hommes ont pratiqué cette discipline particulière, la lecture des lettrés, exercice pratiqué dans le silence des grands volumes.

Exposition

Jusqu’au 12 juillet 2009 sur le site François-Mitterrand de la BNF

Quai François Mauriac

Du mardi au samedi 9h - 20h, dimanche 13h - 19h, lundi 14h - 20h

Fermé lundi matin et jours fériés.

Entrée libre