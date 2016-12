Expo : l’exil par la mer au musée de Bretagne

Source : Musée de Bretagne

À Rennes, le musée de Bretagne, l’Espace des sciences et la Bibliothèque de Rennes Métropole proposent, une exposition sur les réfugiés de la mer. Les clichés affichés illustrent la migration de populations par la mer, par bateaux, entre une terre qui est quittée et un pays encore inconnu.

Un phénomène universel et ancestral, depuis les Celtes de Bretagne tentant de gagner l’Armorique, les Anglais prenant la mer pour l’Amérique ou l’Australie, les Juifs s’embarquant pour la Palestine, les Cubains et les Haïtiens souhaitant rejoindre la Floride, jusqu’aux Sénégalais espérant atteindre le continent européen.



L’exposition nous plonge dans le souvenir du grand exode indochinois, notamment après la victoire du Vietnam du Nord en 1975. Elle montre plus qu’elle ne démontre, évoque sans rassasier. Elle est comme un appel à mieux connaître un phénomène extrêmement complexe qui touche aux causes, aux moyens et aux répercussions des migrations de l’homme à chaque époque.





Infos pratiques

Tél : 02 23 40 66 00

Lieu : Les Champs Libres 10, cours des alliés 35000 Rennes

Horaires d’ouverture : du mardi au vendredi de 12h à 19h, samedi et dimanche de 14h à 19h, nocturne le mardi. Fermeture le lundi et jours fériés

Plein tarif : 4 €

Tarif réduit : 3 €

Découverte 5 personnes : 14 €

Gratuit pour les moins de 8 ans