Découverte : Vladislava au 3 Pièces Cuisine

Source : PIXELvalley

Jusqu’au 6 Janvier, au 3 Pièces Cuisine, un bar-restaurant contemporain et branché, très apprécié du quartier des Batignolles-Villiers dans le 17ème arrondissement de Paris, vous pourrez apprécier les photographies réalisées Vladislava.

La jeune photographe y expose une sélection de 18 photographies qui nous plongent dans son univers poétique, sombre et déroutant. Vladislava aborde dans le cadre de cette exposition le thème du mal être exprimant la perte de soi, la perte de l’autre, la fureur de vivre...



Curieuse et instinctive, elle donne à voir des atmosphères qui nous transportent dans un autre monde, le sien. Dans une ambiance où bonne humeur et complicité se fondent à l’intérieur de décors recherchés des modèles véritables comédiens d’un jour révèlent la source principale de son inspiration.





Infos pratiques Exposition "Mal être" par Vladislava au 3 Pièces Cuisine, Paris 17 :

Dates : du Dimanche 6 décembre 2009 au 6 janvier 2010

Tarif : gratuit

Horaires : 8h - 1h

Lieu : 3 Pièces Cuisine

Adresse : 25, rue Chéroy

Ville : Paris 75017

Métro : Villiers