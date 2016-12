Livre Photo : La Photographie contemporaine de Michel Poivert

Source : PIXELvalley

Avec ce livre déjà ancien mais toujours aussi recherché par les amateurs, on aborde la photographie contemporaine à travers l'art contemporain mais aussi à travers le photojournalisme, la création contemporaine et l'esthétique documentaire.

Néanmoins, l'art forme ici le repère majeur pour envisager « la contemporanéité de la photographie ». Le livre aborde la relation entre photographie et art et donne à voir des attitudes de refus, d'adhésion et de défi. Il expose également les « structures historiques » de la photographie contemporaine des années 80 au début des années 2000 et la quête des valeurs de la modernité.







Cet essai est illustré par 150 photographies de 100 photographes du monde entier tels Depardon, Gilles Peress, Salgado, Martin Parr, Wiliam Eggelston, Cindy Sherman, Nan Goldin, Jeff Wall, Gursky, William Wegman, Bustamante, Araki, Thomas Struth, Orla, Gilbert & George etc.

Son auteur Michel Poivert est né en 1 965. Docteur en histoire de l'art et diplômé de l'École du Louvre, il est actuellement maître de conférences en histoire de l'art chef adjoint de la revue « Études photographique » contemporaine à l'université Paris I, président de la Société française de photographie et rédacteur en chef d` « Études photographiques » et dirige également une collection de monographies de photographes contemporains aux éditions 779/SFP. Il a publié en 1992 Le pictotialisme en France (BNF/Hoëbecke), en 1997 Robert Demachy (Nathan, colt. Photo-Poche).

Prix éditeur : 35 euros

Editeur : Flammarion

ISBN : 2080121944

191 pages