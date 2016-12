Livre Photos : Bébés du Monde

Source : Editions de La Martinière

Ils sont tous là ou presque, Bébés Papous, Bébés Pygmées, Bébés Kabyles, Bébés Kayapos, Bébés Sioux, Bébés Hindous, Bébés Esquimaux, Bébés Pékinois, Bébés Baloutches... Comment vivent les petits d'homme à l'autre bout du monde ? Pourquoi les mères touaregs mettent-elles des crottes de chameaux dans le premier bain de leur nouveau-né ? Quelles vertus thérapeutiques et magiques sont attribuées aux fumigations que subissent les bébés aborigènes ? Pourquoi, dans certaines tribus de Nouvelle-Guinée, les pères crachent-ils par terre quand ils aperçoivent leur nourrisson par mégarde? Autant de questions auxquelles répond cet ouvrage par une documentation et une iconographie foisonnantes. Si l'ethnologie conduit le propos.





Bébés du Monde nous renvoie d'abord, nous Occidentaux, à nos propres pratiques. Il remet en cause notre façon d'accueillir et d'entourer nos tout-petits sans jamais oublier la tendresse et l'émotion.



Béatrice Fontanel est l'auteur de nombreux livres illustrés. La vie quotidienne est son terrain privilégié dans ses ouvrages documentaires comme dans ses recueils de poésie. Claire d'Harcourt est quant à elle auteur de livres pour enfants et pour adultes. Toutes deux sont également coauteur de L'Epopée des Bébés, aux Editions de La Martinière.



Bébés du Monde

277 pages

Editions de la Martinière

Prix conseillé : 39,00 Euros