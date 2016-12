Nouveau reflex Nikon D5000

Source : Pixelvalley.com

Dans le panier de monsieur Nikon, point de cloches, mais un tout nouveau réflex, au joli nom de D5000

Une numérotation qui laisse songeur, car ce modèle n'est pas un entrée de gamme en-dessous du D60, mais un modèle qui vient se positionner entre ce D60 et le D90



Bref, ce modèle reprend la formule du D60, mais en y ajoutant des innovations et bonus, et pas des moindres:

- Capteur APS-C (format DX chez Nikon) de 12 mégapixels et quelques, celui du D90 à priori.

- Autofocus 11-points, du D90 là aussi.

- Mesure de lumière 420 pixels, du D90 aussi.

- Liveview avec AF "amélioré" et même suivi de sujet.

- ISO 200-3200, avec extension 100-6400 possible (comme le D90)

- Rafale 4 vues/s avec un gros buffer

- Ecran 2.7" articulé (mais 230 kpixels "seulement")

- Réglage possible du D-lightning (dynamique étendue sauce Nikon)

- Bracketing.

- Options de retouche intégrées.

- Vidéo HD 720p à 24 i/s.



Par contre,

- pas d'autofocus pendant la vidéo (ce qui en limite sérieusement l'usage à mon sens)

- pas de motorisation sur le boitier, donc pas d'AF avec les anciens objectifs de la gamme.

- le viseur reste pentamirroir, grossissement x0,78 couverture 95% (contre x0,8 et 95% sur le D60, et x0,94 et 96% sur le D90). Mais grille LCD affichée sur demande (ça j'aime bien).

- le flash intégré à un NG de 12 mais ne fait pas contrôleur principal de flashs esclaves

- une seule molette de réglage



J'y vois un réponse au tout dernier Canon EOS 500D, mais je dois reconnaître que la liste des améliorations est longue, très longue... de nombreux éléments viennent en droite ligne du grand-frère, on peut donc supposer qu'il en récupère les nombreuses qualités. Nikon annonce un meilleur AF en LiveView, ce qui n'est pas difficile car la vitesse est proche de celle d'un téléphone (voire pire) sur les anciens modèles.



Sa disponibilité est prévu pour le 1er mai 2009 (enfin, si vous trouvez une boutique ouverte) au prix de 729 € nu, 779 € avec un 18-55 (à éviter!), 829 € avec un 18-55 VR, 1029 € en double kit stabilisé (18-55 et 55-200 VR) et 929 € avec le très valable 18-105 VR.

Il s'agit du prix officiel de lancement, il devrait vite baisser un peu - là, pour le prix, autant s'offrir directement un D90 avec son beau viseur!

Gnomish