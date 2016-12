Nouveau Réflex Pentax k-7

Pentax dévoile aujourd'hui son tout nouveau bébé, le K-7, qui vient remplacer? le K20D dans la gamme.



Les caractéristiques montrent qu'ils ont bien bossés, et pris en compte les critiques formulées envers les anciens modèles (tout en conservant ce qui fonctionnait bien).



Accrochez-vous, la liste est longue:

* Boitier en alliage de magnésium, tropicalisé, 77 joints de protection contre l'humidité et la poussière, et un fonctionnement jusqu'à -10° (unique sur le marché). Pour aller avec, deux nouveaux objos tropicalisés (18-55 f3.5-5.6 WR et 55-200 f4-5.6 WR ) de kit seront disponibles. Le boitier est plus compact que celui du K20D, et un poil plus léger.

* Viseur pentaprisme 100% grossissement de 0.92x. Verre de visée interchangeable, en standard une version III plus lumineuse.

* Ecran LCD 3" résolution VGA (920.000 pixels)

* Nouvelle version du capteur APS-C 14.6 mégapixels (fabriqué par Samsung), plus rapide et avec une gestion du bruit numérique améliorée. ISO 100 à 3200, et extension à 6400. RAW au format PEF ou DNG (12 bits).

* Nouveau système SR de stabilisation du capteur, horizontal, vertical, et même en rotation (annoncé plus efficace)

* Nouveau système anti-poussière sur le filtre passe-bas (et non plus par vibration capteur)

* Nouvel obturateur (1/8000s à 30s pour 100.000 clics)

* Nouveau processeur PRIME II plus rapide, permettant une rafale à un peu plus de 5 images/secondes (et la vidéo HD).

* Autofocus Safox VIII+ et capteur de couleur, meilleure précision et rapidité (11 points)

* Lampe d'assistance AF (verte)

* LiveView amélioré, AF par contraste, AF par détection et reconnaissance des visages (loupe x2 à x10, histogramme, grille)

* Affichage dans le viseur/sur l'écran de l'inclinaison du boitier (plus d'excuse au penchouillage)

* Nouveau posemètre 77 segments, compensation de -5 à +5 EV

* Fonction HDR (combinaison de 3 expositions) incluse

* Correction des aberrations chromatiques et distorsions par objectif DA et DFA

* Développement des RAWs et filtres créatifs Jpeg directement par le boitier

* Fonction intervalomètre

* Video 30 i/s en 1536 x 1024 (ou moins) en Motion-Jpeg (avi), sortie HDMI. L'ouverture peut être choisie explicitement. La stabilisation du capteur reste active pendant le filmage, et l'AF contraste est activable - même si il y aura sans doute un "patinage". Prise jack stéréo, micro mono intégré.

* Nouvelle batterie (longévité 980 clichés sans flash, 740 avec 50% de flash)

* Version 4 du logiciel



Pour le reste, on conserve les excellents modes exclusifs à Pentax, les 2 molettes, le bouton vert, et une ergonomie voisine du K20D et légèrement repensée (avec un gros LCD rétro-éclairé sur le dessus). De nombreuses personnalisations du boitier sont évidemment possibles.



Pour le prix,1.200€ le boitier nu, et 1.300€ avec l'objectif kit tropicalisé 18-55 (vendus seul : environ 200€ le 18-55 WR, et 250€ le 50-200 WR)

Ce n'est pas rien, mais si je compare au prix de lancement des modèles "vidéo" entrée de gamme d'autres marques, le rapport qualité/prix semble déjà particulièrement attractif.

