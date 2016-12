Photoquai : le monde en images au quai Branly

Source : Musée du Quai Branly

Du 22 septembre au 22 novembre la 2e biennale des images du monde baptisée « Photoquai » exposera les clichés d'une cinquantaine de photographes émergents sur les quais de la Seine et au Musée du Quai Branly. Ce sera l’occasion de porter un nouveau regard sur la photographie contemporaine non occidentale.

Découpée en six zones géographiques : Amérique du Sud et Amérique Latine, Amérique du Nord, Asie, Océanie, Afrique, Proche et Moyen Orient, l’exposition débute sur les quais de la Seine et dans le jardin du Musée du Quai Branly, où une cinquantaine de photographes contemporains et non occidentaux présentent des images papier, numériques, vidéo ou sur internet qui montrent une image du monde tel qu'il est perçu et vécu aujourd'hui par ceux qui y vivent.

La biennale se poursuit dans les murs du Musée du Quai Branly, où la photographie iranienne est mise à l'honneur. 165 ans de photographie iranienne sont présentés en partant des portraits traditionnels de l'aristocratie sous le règne du Shah à l'époque Qajar jusqu'aux clichés de la guerre et à la production artistique contemporaine.

L’exposition se poursuit au coeur du Musée du Louvre, dans le Pavillon des Sessions qui accueille une sélection de portraits ethnographiques et artistiques issus des collections photographiques du Musée du Quai Branly datant de la fin du XIXe siècle jusqu'aux années 1960.

Photoquai, 2e biennale des images du monde

Musée du Quai Branly, Paris 7ème

Du 22 septembre au 22 novembre