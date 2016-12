Urban Factory lance des sacoches en matériau recyclé

Source : Urban Factory

Urban Factory le créateur de sacoches s’engage dans la tendance « protection de l’environnement » avec sa nouvelle série Eco Photo Bag en matériau recyclé. Cette gamme d’étuis écologiques est en effet confectionnée avec le matériau PET ( Poly Ethylène Terephtalate) fabriqué à partir de bouteilles en plastique recyclées.



La gamme Eco Photo Bag présente trois modèles (Small, Medium, Large) adaptés aux besoins des photographes équipés d’appareils numériques compacts, bridge ou reflex.



La protection version L pour reflex contient un compartiment principal facilement accessible. Un séparateur intérieur dans la poche principale permet de protéger objectif et appareil. Enfin, plusieurs pochettes frontale, internes et latérales permettent de ranger les petits accessoires et cartes mémoires.



L’étui version M est dédié aux appareils photo de type bridge et reflex. Comme le grand modèle, le compartiment intérieur est muni d’un séparateur et de multiples poches.



Le petit dernier, la sacoche en version S pour compacts est elle aussi en matériau recyclé PET. La housse comporte un compartiment principal pour mettre à l’abri son numérique. Une sangle permet même de l’emmener au bout du monde.



La gamme photo PET est disponible au prix public conseillé de 12, 99 € pour sa version Small, de 39,99 € pour Medium et de 49,99 € pour son modèle Large.